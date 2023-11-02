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МЮ начал искать альтернативы тен Хагу

Основными кандидатами считаются Зидан и Аморим.
Сегодня, 19:25
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

В Манчестер Юнайтед начинат искать альтернативы для Эрика тен Хага, пишет The Times.

Вообще в британской прессе сегодня ситуация в МЮ - главная тема после поражения от Ньюкасла. Это стало восьмым поражением клуба в 15 последних матчах.

При этом, например, The Athletic пишет, что увольнение нидерландца не обязательно произойдет. Но и сам Эрик понимает, что в футболе все решает результат.

Среди главных претендентов на пост главного тренера манкунианцев сейчас рассматриваются Зинедин Зидан и Рубен Аморим. При этом, отметим, что нидерландец имеет лучший процент побед после сэра Алекса.

Однако сейчас, как считают инсайдеры, тен Хаг оказался на очень тонком льду, но он все еще может исправить ситуацию. Однако, если положительных результатов не будет, клуб может пойти на смену тренеру.

А и без того сложную ситуацию в разы усложняет тот факт, что в клубе готовятся к возможной смене руководства.

Ранее, напомним, клуб сильно раскритиковал его бывший игрок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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