Невилл: Прошлой ночью Театр мечты превратился в Театр ничего

Вчера все проблемы МЮ были как на ладони.

Гари Невилл выступил с критикой Манчестер Юнайтед после вчерашнего поражения.

Напомним, манкунианцы были разгромлены Ньюкаслом в рамках Кубка лиги. Экс-игрок МЮ убежден, что клуб попросту не имеет четкой структуры, и вчера это было особенно хорошо видно.

"Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с Дэном Эшуортом. Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил Брайтон к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев «Ньюкасла».

Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах Манчестер Юнайтед играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами.

Юнайтед – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион Ньюкасла и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.

Прошлой ночью мы видели, как Театр мечты превратился в Театр ничего. Каждый фанат Юнайтед испытывал скуку и безучастие. На поле игроки в шоке, игра была плачевной, а тренер находился в бедственном положении на наших глазах. Мы видели это раньше, мы знаем, чем это заканчивается, и с нас довольно», – написал Гари в Твиттере.

Ранее также появилась информация, что игроки МЮ перестали доверять своему тренеру.

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