Некоторые игроки Манчестер Юнайтед сомневаются в способностях тен Хага управлять командой

Настала та самая пора года, когда из раздевалки манкунианцев выходит информация.

Среди ряда игроков Манчестер Юнайтед растет волнение на фоне тяжелого положения команды в этом сезоне.

По информации Manchester Evening News, источники в раздевалке сообщили, что некоторые футболисты сомневаются по поводу руководства Эрика тен Хага, а среди определенных игроков нарастает недовольство товарищами по команде.

Кто-то считает, что нидерландец имеет тенденцию защищать предполагаемых любимчиков, одновременно нападая на других.

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Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба на фоне того, что владельцы заявили о "стратегическом пересмотре" год назад.

"Красные дьяволы" проиграли 8 из 15 матчей в этом сезоне, а поражение от Ньюкасла в кубке лиги со счетом 0:3 стало первым разом, когда манкунианцы пропустили три гола в двух домашних поражениях подряд, впервые с октября 1962 года.

Это поражение также стало первым случаем с 1930 года, когда Юнайтед проиграл в пяти из первых десяти домашних игр сезона.

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