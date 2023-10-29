Легенда Манчестер Юнайтед: Бруну - противоположность тому, что я хочу видеть от капитана

Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал одного из лидеров Бруну Фернандеша манкунианцев после дерби с Манчестер Сити.

Кин заявил, что он бы лишил португальского полузащитника капитанской повязки "красных дьяволов".

"Я бы точно забрал у него капитанскую повязку. Бруну - противположность тому, что я хотел бы видеть от капитана Манчестер Юнайтед", - заявил ирландец.

Напомним, что поражение в манкунианском дерби стало для Манчестер Юнайтед историческим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!