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Легенда Манчестер Юнайтед: Бруну - противоположность тому, что я хочу видеть от капитана

Рой Кин раскритиковал португальского хавбека.
Вчера, 22:10
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин раскритиковал одного из лидеров Бруну Фернандеша манкунианцев после дерби с Манчестер Сити.

Кин заявил, что он бы лишил португальского полузащитника капитанской повязки "красных дьяволов".

"Я бы точно забрал у него капитанскую повязку. Бруну - противположность тому, что я хотел бы видеть от капитана Манчестер Юнайтед", - заявил ирландец.

Напомним, что поражение в манкунианском дерби стало для Манчестер Юнайтед историческим.

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