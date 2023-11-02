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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3: обзор матча и результат игры 01.11.2023

"Сороки" выбили из турнира действующих обладателей трофея, отомстив за поражение в финале.
Сегодня, 00:25
Ньюкасл победил Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ньюкасл победил Манчестер Юнайтед / Getty Images

В среду, 1 ноября, Манчестер Юнайтед встречался на Олд Траффорд с Ньюкаслом в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Гостям удалось убедительно разобраться с соперником, одержав разгромную победу со счетом 3:0 и тем самым поквитавшись за поражение в финале прошлого розыгрыша турнира.

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Еще после первого тайма "сороки" вели с преимуществом в два мяча. На 28-й минуте Мигель Альмирон ворвался слева в штрафную и точно пробил под дальнюю стойку, а вскоре Льюис Холл в касание с линии штрафной отправил мяч в правый нижний угол. Во втором тайме Джо Уиллок установил окончательный результат противостояния.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 1/8 финала Кубка английской лиги

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3

Голы: Альмирон, 28, Холл, 36, Уиллок, 60

Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 0.79
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 5 - 2
Фолы: 16 - 8
Атаки: 132 - 79

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот (Уан-Биссака 46), Магуайр, Линделоф, Регилон - Межбри (Фернандеш 65), Каземиро (Амрабат 46) - Антони, Маунт, Гарначо (Рашфорд 65) - Марсьяль (Хойлунд 64)

Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Крафт, Даметт, Таргетт (Альмирон 5) - Холл (Берн 74), Логстафф, Уиллок (Гимараес 64) - Ритчи (Триппьер 74), Жолинтон, Гордон (Уилсон 64)

Предупреждения: Межбри, 14, Каземиро, 19, Регилон, 77, Амрабат, 79 - Уиллок, 46, Жоэлинтон, 82.

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