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Борнмут - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 01.11.2023

Мерсисайдцы в гостевом матче завоевали путевку в четвертьфинал турнира.
Вчера, 23:55
Борнмут уступил Ливерпулю / Getty Images
Борнмут уступил Ливерпулю / Getty Images

В среду, 1 ноября, Борнмут принимал на своем поле Ливерпуль в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

По итогам противостояния борьбу в турнире продолжат мерсисайдцы, которым удалось обыграть оппонента со счетом 2:1.

"Красные" вышли вперед на 31-й минуте поединка усилиями Коди Гакпо. Хозяева поля смогли восстановить равновесие в середине второго тайма, когда после подачи с углового отличился Джастин Клюйверт, однако спустя несколько минут Дарвин Нуньес мощным дальним ударом под перекладину установил окончательный результат встречи.

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Украинский защитник Борнмута Илья Забарный вышел на игру в старте и провел на поле весь матч.

Статистика матча Борнмут - Ливерпуль 1/8 финала Кубка английской лиги

Борнмут - Ливерпуль 1:2

Голы: Клюйверт, 64 - Гакпо, 31, Нуньес, 70

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.52
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 16 - 16
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 5 - 7
Фолы: 13 - 16
Атаки: 91 - 107

Борнмут: Раду - Смит (Ааронс, 82), Мефам, Забарный, Керкез - Скотт (Мур, 81), Биллинг (Тавернье, 61) - Семеньо (Брукс, 74), Кристи, Клюйверт (Траоре, 74) - Соланке

Ливерпуль: Келлехер - Гомес, Матип, Куанса, Цимикас - Собослай (Гравенберх, 76), Эндо (Александер-Арнолд, 61), Джонс (Мак Аллистер, 61) - Салах, Гакпо (Жота, 81), Эллиотт (Нуньес, 60)

Предупреждения: Керкез 53, Скотт 55 - Гакпо 55.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут Кубок английской лиги

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