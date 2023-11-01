Челси - Блэкберн 2:0: обзор матча и результат игры 01.11.2023
"Синие" отправили в ворота соперника по мячу в каждом из таймов.
В среду, 1 ноября, Челси встречался на своем поле с Блэкберном в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Подопечные Маурисио Почеттино завоевали место в четвертьфинале, одержав победу над соперником со счетом 2:0.
По истечении получаса игры "синие" вышли вперед благодаря результативному удару Бенуа Бадьяшиля, а во второй половине поединка Рахим Стерлинг закрепил преимущество хозяев поля, которое осталось неизменным до конца матча.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик пропускал этот поединок, продолжая восстанавливаться после травмы.
Челси - Блэкберн 2:0
Голы: Бадьяшиль, 30, Стерлинг, 59
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