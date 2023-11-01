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Челси - Блэкберн 2:0: обзор матча и результат игры 01.11.2023

"Синие" отправили в ворота соперника по мячу в каждом из таймов.
Вчера, 23:40
Челси обыграл Блэкберн / Getty Images
Челси обыграл Блэкберн / Getty Images

В среду, 1 ноября, Челси встречался на своем поле с Блэкберном в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Подопечные Маурисио Почеттино завоевали место в четвертьфинале, одержав победу над соперником со счетом 2:0.

По истечении получаса игры "синие" вышли вперед благодаря результативному удару Бенуа Бадьяшиля, а во второй половине поединка Рахим Стерлинг закрепил преимущество хозяев поля, которое осталось неизменным до конца матча.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик пропускал этот поединок, продолжая восстанавливаться после травмы.

Челси - Блэкберн 2:0

Голы: Бадьяшиль, 30, Стерлинг, 59

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси блэкберн Кубок английской лиги

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