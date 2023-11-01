Вест Хэм - Арсенал 3:1: обзор матча и результат игры 01.11.2023

"Молотобойцы" расправились со своими соседями из Лондона.

В среду, 1 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка лиги Вест Хэм принимал Арсенал. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Разгром "канониров" начался с атвогола защитника Бена Уайта. Англичанин срезал мяч в собственные ворота, чем помог сопернику выйти вперед.

Во втором тайме Мохамед Кудус удвоил преимущество "молотобойцев", а спустя еще десять минут Джеррод Боуэн убил всю интригу. Мартин Эдегор сумел отквитать в концовке один мяч.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко отыграл 57 минут, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Вест Хэм - Арсенал 1/8 финала Кубка Лиги

Вест Хэм - Арсенал 3:1

Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 - Эдегор, 90+6

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 4 - 6

Фолы: 11 - 11

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон, Соучек, Лукас Пакета, Альварес, Кудус, Бенрахма (Уорд- Проуз, 81), Боуэн.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Зинченко (Томиясу, 57), Жоржиньо (Райс, 57), Хавертц, Фабиу Виейра, Троссард (Мартинелли, 66), Нелсон (Сака, 66), Нкетиа.

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