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Команда женской Серии А снялась с чемпионата из-за "борьбы с невидимыми оппонентами"

Клуб недоволен тем, как обслуживаются его матчи, также раскритиковав лигу за организацию и управление финансами.
Сегодня, 16:54
Футболистка Помильяно / Getty Images
Футболистка Помильяно / Getty Images

Клуб женской Серии А Помильяно объявил о "немедленном" снятии с чемпионата после шести матчей сезона, сообщает ESPN.

Решение Помильяно было объявлено в воскресенье, 5 ноября, после спорного решения судьи назначить пенальти в их ворота, который принес победу Сампдории.

Клуб решил подвергнуть критике как организацию лиги и управление финансами, так и действия официальных лиц, в частности в игре против Сампдории, назвав события "борьбой против невидимых оппонентов".

Помильяно занимает девятое место в женской Серии А, на одно очко опережая Наполи, который не смог выиграть ни одного из своих первых шести матчей в чемпионате.

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Женская Серия А, ставшая полностью профессиональной лигой с начала прошлого сезона, состоит из 10 команд. Неясно, как будет продолжаться соревнование с нечетным количеством клубов, если Помильяно не изменит свое решение.

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