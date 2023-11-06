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Повеселились на славу: чешская команда установила рекорд по желтым карточкам, отпраздновав гол

Абсолютно каждый игрок коллектива увидел перед собой желтый свет.
Сегодня, 16:22
Чешские рекордсмены / Idnes.cz
Чешские рекордсмены / Idnes.cz

Нечто невероятное недавно произошло в одной из низших лиг чешского футбола.

Команда Упоглавы на выезде проигрывала со счетом 0:6 команде Либочованы. Затем гости все же сумели размочить счет, после чего начался сущее безумие.

Каждый игрок команды снял свою футболку. Судье пришлось выдать сразу шестнадцать "горчичников", что стало новым рекордом, сообщает чешское издание iDNES.cz.

"Мы долгое время не могли забить. Мы договорились, что если забьем, то отпразднуем гол нетрадиционным образом. Мы все сняли наши футболки. У нас до этого никто не был предупрежден, так что мы знали, что после одной желтой карточки ничего не случится", - заявил председатель команды Иржи Лаш, который был участником матча.

Источник: Idnes.cz

"Рефери не знал, что ему делать, потому что все сняли футболки - он не мог записать номера игроков. Я подошел к нему и объяснил, что мы договорились вместе получить по предупреждению. Он не подходил к каждому лично, это было бы неловко. Он просто записал все предупреждения уже после матча и исполнил свой долг".

Игроки на скамейке запасных могут безнаказанно снимать футболки. Но Лаш рассказал, что они придумали, чтобы быть едиными в этой ситуации.

"Чтобы все было коллективно, запасные выбежали на поле. Затем нам всего-лишь оставалось удостовериться, что никто не получил вторую желтую, чтобы не быть удаленным".

Источник: Idnes.cz

К сожалению, ни фото-, ни видеосъемки на игре не было. И все так быстро произошло, что никто не успел снять это хотя бы на телефон.

"Это было настолько мгновенно, что никто не подумал снимать или фотографировать. В нашем селе 259 жителей, школьников и подростков у нас нет. Я рад, что у нас здесь сохраняется такой футбол".

Единственным доказательством можно считать пост самой команды в социальных сетях, а также протокол матча.

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В итоге Упоглавы выполнили задуманное, после чего смогла даже забить свой второй гол, а ведь они не могли отметиться взятием ворот на протяжении четырех матчей подряд. Но повторять свое празднование они все же не стали - игра завершилась со счетом 6:2.

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