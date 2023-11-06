Защитник Интера выбыл до конца года

Бенджамен Павар не сыграет за Интер как минимум до конца текущего года, пишет RMC Sport.

Защитник был заменен в первом тайме матча против Аталанты. Француза унесли с поля на носилках.

Сегодня Павар прошел медицинское обследование, по итогам которого стало известно о вывихе коленного сустава у защитника.

Таким образом в течение месяца игрок будет носить гипс, а вернется на поле не раньше конца года. Операция, к счастью, не потребовалась.

Ранее также сообщалось, что фанаты Милана готовят акцию против своего бывшего голкипера.

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