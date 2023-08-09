Защитник Баварии может стать заменой Магуайру

Манчестер Юнайтед продолжает собирать шорт-лист защитником, теперь в него попал игрок Баварии, пишет Фабрицио Романо.

Ранее, напомним, манкунианцы согласовали продажу Харри Магвайра и сразу же вышли на рынок в поисках замены. Клуб уже провел переговоры с экс-защитником Барселоны.

Следующий вариант в шорт-листе тен Хага - Бенджамен Павар, защищающий цвета мюнхенской Баварии.

Тухель хотел бы сохранить защитника, который умеет играть в центре и на правом фланге, но сам француз желает покинуть Мюнхен.

В данный момент МЮ ведет переговоры только с Паваром, предложения Баварии пока не было. Стоит отметить, что третьим в списке возможных приобретений "дьяволов" числится также игрок Бундеслиги Эдмонд Тапсоба.

Также напомним, что Аль-Хилаль еще раз увеличил свое предложение по Виктору Осимхену.

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