Главная звезда Наполи может покинуть клуб за 200 млн евро

Саудовский Аль-Хилаль буквально одержим Виктором Осимхеном, а потому вновь увеличил свое предложение, пишет Corriere dello Sport.

Клуб готов предложить за лидера неаполитанцев до 200 млн евро, а самому футболисту саудовцы готовы дать долгосрочный контракт на сумму до 50 млн в год.

При этом владелец Наполи убежден, что сумеет сохранить Виктора в клубе на следующий сезон. В ближайшие дни Ди Лаурентис намерен лично переговорить с форвардом.

Напомним, что Наполи хочет прописать в контракте нигерийца отдельные отступные для саудовских клубов.

Отмечается, что переговоры по Осимхену никак не влияют на попытку Аль-Хилаля также подписать Петра Зелинского за 30 млн евро.

Ранее, также напомним, Аль-Хилаль проявлял интерес к Неймару.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!