iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Главная звезда Наполи может покинуть клуб за 200 млн евро

Аль-Хилаль словно готов бесконечно увеличивать предложение.
Сегодня, 15:40
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Саудовский Аль-Хилаль буквально одержим Виктором Осимхеном, а потому вновь увеличил свое предложение, пишет Corriere dello Sport.

Клуб готов предложить за лидера неаполитанцев до 200 млн евро, а самому футболисту саудовцы готовы дать долгосрочный контракт на сумму до 50 млн в год.

При этом владелец Наполи убежден, что сумеет сохранить Виктора в клубе на следующий сезон. В ближайшие дни Ди Лаурентис намерен лично переговорить с форвардом.

Напомним, что Наполи хочет прописать в контракте нигерийца отдельные отступные для саудовских клубов.

Отмечается, что переговоры по Осимхену никак не влияют на попытку Аль-Хилаля также подписать Петра Зелинского за 30 млн евро.

Ранее, также напомним, Аль-Хилаль проявлял интерес к Неймару.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

Статьи по теме

Наполи пропишет в контракте Осимхена отедльные отступные для саудовских клубов Наполи пропишет в контракте Осимхена отедльные отступные для саудовских клубов
Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу
Наполи отказался продавать своего лидера в Саудовскую Аравию за 130 млн евро Наполи отказался продавать своего лидера в Саудовскую Аравию за 130 млн евро
Аль-Хилаль выбрал новую цель, если получит отказ от Мбаппе Аль-Хилаль выбрал новую цель, если получит отказ от Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол17:34
Новичок АПЛ подписал экс-хавбека Челси
Европа17:21
Передумали: ПСЖ резко изменил ценник на Неймара
Футбол17:13
Клуб АПЛ назначил на пост тренера бывшего наставника Забарного
Европа16:55
Довбик рассказал, как происходил его переход в Жирону
Лига Чемпионов16:42
АЕК потребовал исключить из еврокубков клуб с украинцем в составе
Европа16:05
Защитник Баварии может стать заменой Магуайру
Европа15:40
Главная звезда Наполи может покинуть клуб за 200 млн евро
Теннис15:32
Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Польше
Теннис15:10
Завацкая завершила выступления на турнире в Польше
Другие14:58
Определилось, где проведет матчи сборная Украины по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK