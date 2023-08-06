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Наполи пропишет в контракте Осимхена отедльные отступные для саудовских клубов

Они будут вдвое больше, чем для других клубов.
Вчера, 20:38
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи намерен прописать в новом контракте Виктора Осимхена необычный пункт, пишет Sky Sport Italia.

Напомним, что этим летом Аль-Хилаль пытался подписать нигерийца за 140 млн, предлагая самому игроку более миллиона евро в неделю.

Президент неаполитанцев Аурелио Ди Лаурентис хочет прописать в новом контракте форварда отдельніе отступные для саудовских клубов.

По задумке, в контракте Виктора будет определенная клаусула для европейских клубов и в два раза большая для саудовских.

Таким образом Ди Лаурентис хочет избежать перехода Осимхена на Ближний восток.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ может подписать еще одного игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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