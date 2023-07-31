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Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу

Аль-Хилаль близок к тому, чтобы заплатить более 150 млн евро.
Сегодня, 16:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Виктор Осимхен все еще имеет шансы продолжить карьеру на Ближнем Востоке, пишет L’Équipe.

Саудовский Аль-Хилаль переговорил с форвардом и сейчас пытается выкупить нигерийца у Наполи.

Неаполитнацы уже отклонили два предложения - на 120 и 140 млн евро, так как клуб надеется выручить еще больше.

При этом саудовцы намерены идти до конца и начать вести переговоры еще более агрессивно. Хотя, стоит отметить, что Наполи все жде рассчитывает продлить контракт с Виктором.

Ранее также стало известно, кто заменит Ювентус в Лиге конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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