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УЕФА заменил Ювентус в Лиге конференций на финалиста прошлого розыгрыша турнира

Место туринского клуба в квалификации официально займет Фиорентина.
Сегодня, 15:55
Фиорентина сыграет в Лиге конференций / Getty Images
Фиорентина сыграет в Лиге конференций / Getty Images

Фиорентина получила разрешение от УЕФА на участие в Лиге конференций сезона-2023/24.

Флорентийский клуб уже официально объявил о том, что выступит в нынешнем розыгрыше турнира.

В Лиге конференций "Виола" заменит Ювентус, который ранее был исключен из еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.

Читай также: Ювентус исключили из Лиги конференций-2023/24

В минувшем сезоне Фиорентина финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Серии А следом за туринцами. Флорентийцы начнут свои выступления в Лиге конференций со стадии плей-офф квалификации турнира.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Лиги конференций Фиорентина дошла до финала, где уступила со счетом 1:2 Вест Хэму.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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