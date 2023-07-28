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Ювентус исключили из Лиги конференций-2023/24

Также клуб был оштрафован на 20 млн евро.
Сегодня, 20:56
Андреа Аньелли / Getty Images
Андреа Аньелли / Getty Images

УЕФА лишил Ювентус права играть в Лиге конференций на следующий сезон.

Комиссия решила, что "бьянконери" не только нарушили нормативные положения, но также и условия мирового соглашения, которое было подписано клубом год назад.

Поэтому УЕФА исключил клуб из еврокубков на сезон-2023/24, а также оштрафовал на 20 млн евро, 10 из которых - условно. Союз взыщет их, если отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы не будет соответствовать требованиям.

Отметим, что все решения УЕФА не касаются расследования, проводимого итальянскими судами.

Ранее, напомним, УЕФА допустил до Лиги конференций испанскую Осасуну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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