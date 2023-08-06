iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ вслед за Дембеле может подписать талантливого полузащитника Барселоны

Фати попал в сферу интересов парижан.
Вчера, 19:24
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает издание As.

Парижский клуб уже подготовил для каталонцев соответсвующее предложение по 20-летнему игроку сборной Испании.

Читай также: Неймар вернется в Барселону

"Сине-гранатовые" готовы рассмотреть продажу своего футболиста. Агент Фати уже давно ищет своему клиенту новую команду.

В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ ансу фати

Статьи по теме

ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики
Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ
Неймар вернется в Барселону Неймар вернется в Барселону
Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне
Помочь журналистам

Видео

Пол - Диаз: лучшие моменты боя
Пол - Диаз: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики
Европа23:25
Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне
Украина23:03
Рух - Ворскла 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:56
Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио
Украина22:51
Заря - Кривбасс 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:37
Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания
Украина22:33
Днепр-1 - Полесье 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Киберспорт22:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт22:20
IEM Cologne 2023: G2 одолели ENCE в финале
Формула 122:16
Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK