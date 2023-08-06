ПСЖ вслед за Дембеле может подписать талантливого полузащитника Барселоны

Вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает издание As.

Парижский клуб уже подготовил для каталонцев соответсвующее предложение по 20-летнему игроку сборной Испании.

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"Сине-гранатовые" готовы рассмотреть продажу своего футболиста. Агент Фати уже давно ищет своему клиенту новую команду.

В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

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