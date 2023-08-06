ПСЖ вслед за Дембеле может подписать талантливого полузащитника Барселоны
Фати попал в сферу интересов парижан.
Вингер Барселоны Ансу Фати может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает издание As.
Парижский клуб уже подготовил для каталонцев соответсвующее предложение по 20-летнему игроку сборной Испании.
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"Сине-гранатовые" готовы рассмотреть продажу своего футболиста. Агент Фати уже давно ищет своему клиенту новую команду.
В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.
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