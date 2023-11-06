Фанаты Милана готовят акцию против своего бывшего голкипера

Болельщики Милана готовят акцию против своего экс-голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, пишет Football Italia.

Напомним, итальянец впервые сыграет на Сан-Сиро после того, как покинул "россонери" в 2021 году на правах свободного агента.

Уже тогда Доннарумму раскритиковали за то, что он соблазнился деньгами и решил перейти в ПСЖ. Во вторник Милан примет дома парижский клуб, именно на этот матч и запланирована акция.

Фанаты намерены закидать голкипера фальшивыми банкнотами во время матча. Также они наденут футболки с номером 71, что в итальянской традции означает человека без чести.

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