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На отреставрированном Камп Ноу появится колумбарий для фанатов

Очередной каталонский рычаг?
Сегодня, 13:00
Барселона / barcelona.com
Барселона / barcelona.com

Барселона объявила, что после реконструкции Камп Ноу на стадионе появится колумбарий.

Недалеко от поля планируется выделить участок на 180 кв м, который должен вместить 26 тысяч урн с прахом болельщиков, которые захотят там покоиться.

Также болельщики смогут заказать одну из 9 тысяч памятных табличек, которые будут размещены там же.

Стоимость размещения урны в колумбарии составит от 250 до 6 000 евро, в зависимости от срока размещения. Памятные таблички будут стоить 300 евро.

Участок будет закрыт фресками, на которых будут изображены самые памятные моменты из истории клуба.

Сам же колумбарий будет представлять собой "открытое, теплое пространство, учитывая материалы и текстуры, использованные при его строительстве, а его планировка будет основана на четырех элементах. Четыре освещенных куба будут имитировать световые люки, а проливаемый ими свет станет метафорой непрерывности жизни и связи с домом каталонцев".

Напомним, что вскоре состоится поединок между Шахтером и Барселоной, онлайн трансляция которого доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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