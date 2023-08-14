iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария и МЮ не могут сойтись в цене по Павару

Мюнхенцы хоштят почти вдвое больше, чем предлагают манкунианцы.
Сегодня, 16:53
Бенджамен Павар / Getty Images
Бенджамен Павар / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Бавария продолжают переговоры по Бенджамена Павару, пишет Bild.

Манкунианцы готовы предложить за француза около 25 млн фунтов, однако в Мюнхене хотят заработать не менее 40 млн.

При этом сам Павар хотел бы перейти в Юнайтед, о чем уже проинформировал руководство Баварии. Однако мюнхенцы хотели бы удержать игрока из-за провала с Кайлом Уокером.

Клубы продолжат переговоры на текущей неделе, однако предсказать их результат сложно. Ведь у МЮ есть еще несколько вариантов в шорт-листе.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бавария Мюнхен Бенджамен Павар

Статьи по теме

Хавбек МЮ рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол Хавбек МЮ рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
Манчестер Юнайтед готов приобрести одноклубника Миколенко Манчестер Юнайтед готов приобрести одноклубника Миколенко
Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко
Игрок Баварии подвергся расистским оскорблениям после матча за Суперкубок Игрок Баварии подвергся расистским оскорблениям после матча за Суперкубок
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина18:56
Шахтер добыл непростую победу над Александрией
18:46
Мудрик помешал трансферу Неймара в Челси
Футбол18:29
Хавбек МЮ рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
Европа18:22
Санта-Барбара в ПСЖ: Неймар подтвердил попытку Мбаппе убрать его из состава
Футбол17:57
ПСЖ возродил интерес к обладателю одного из самых мощных ударов в футболе
Европа17:50
Советник президента Барселоны выступил с жесткой критикой судейства в матче с Хетафе
Футбол17:24
Ливерпуль заинтересован в хавбеке Реала
ММА17:19
Адесанья бросил вызов Чимаеву
Европа16:53
Бавария и МЮ не могут сойтись в цене по Павару
Футбол16:51
Манчестер Юнайтед готов приобрести одноклубника Миколенко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK