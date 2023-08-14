Бавария и МЮ не могут сойтись в цене по Павару

Мюнхенцы хоштят почти вдвое больше, чем предлагают манкунианцы.

Манчестер Юнайтед и Бавария продолжают переговоры по Бенджамена Павару, пишет Bild.

Манкунианцы готовы предложить за француза около 25 млн фунтов, однако в Мюнхене хотят заработать не менее 40 млн.

При этом сам Павар хотел бы перейти в Юнайтед, о чем уже проинформировал руководство Баварии. Однако мюнхенцы хотели бы удержать игрока из-за провала с Кайлом Уокером.

Клубы продолжат переговоры на текущей неделе, однако предсказать их результат сложно. Ведь у МЮ есть еще несколько вариантов в шорт-листе.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!