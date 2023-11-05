Шахтер опубликовал список игроков, заявленных на матч против Барселоны

Футболисты донецкого клуба постараются побороться за очки с испанским грандом в Лиге чемпионов.

Во вторник, 7 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся Шахтер и Барселона.

После неплохого первого поединка, в котором все же победили каталонцы (2:1), "горняки" намерены побороться за очки в номинально домашней игре.

Для этого новый главный тренер "оранжево-черных" Марино Пушич взял с собой на данный матч 26 футболистов, среди которых нашлось место для Иракли Азарови, получившему травму во время недавней встречи с Динамо (1:0).

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолеишвили, Азарови, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

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Напомним, что стартовый свисток матча между Шахтером и Барселоной запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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