Защитник Шахтера получил серьезную травму в матче против Динамо

В рамках 13 тура чемпионата Украины в центральном противостоянии встречаются киевское Динамо и донецкий Шахтер.

"Горняки" в ходе поедника понесли серьезную кадровую потерю. На 33 минуте матча Иракли Азаров начал хромать, а затем упал и не смог продолжить игру.

Читай также: Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

С поля грузина увезли на специальной медицинской машине. Вместо Азарова на поле появился Ярослав Ракицкий.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!