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Защитник Шахтера получил серьезную травму в матче против Динамо

Иракли Азаров не смог продолжить игру.
Сегодня, 17:49
Иракли Азаров / shakhtar.com
Иракли Азаров / shakhtar.com

В рамках 13 тура чемпионата Украины в центральном противостоянии встречаются киевское Динамо и донецкий Шахтер.

"Горняки" в ходе поедника понесли серьезную кадровую потерю. На 33 минуте матча Иракли Азаров начал хромать, а затем упал и не смог продолжить игру.

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С поля грузина увезли на специальной медицинской машине. Вместо Азарова на поле появился Ярослав Ракицкий.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Иракли Азаров

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