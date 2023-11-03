Защитник Шахтера получил серьезную травму в матче против Динамо
Иракли Азаров не смог продолжить игру.
В рамках 13 тура чемпионата Украины в центральном противостоянии встречаются киевское Динамо и донецкий Шахтер.
"Горняки" в ходе поедника понесли серьезную кадровую потерю. На 33 минуте матча Иракли Азаров начал хромать, а затем упал и не смог продолжить игру.
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С поля грузина увезли на специальной медицинской машине. Вместо Азарова на поле появился Ярослав Ракицкий.
На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.
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