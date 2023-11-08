Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.11.2023

Дортмундская Боруссия на своем поле победила английский Ньюкасл (2:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Шмели" открыли счет в средине первого тайма после точного удара Фюллькруга.

"Сороки" старались избежать поражения, но выполнить эту задачу не смогли.

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Финальную точку в матче поставила Боруссия, в составе которой отличился Брандт.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Боруссия Д - Ньюкасл в четвертом туре Лиги чемпионов:

Боруссия Д - Ньюкасл 2:0

Голы: Фюллькруг, 26, Брандт, 79

Владение мячом: 46% - 54%

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.44

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 9 - 5

Угловые: 7 - 6

Боруссия Д: Кобель - Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон - Забитцер, Брандт, Озджан, Нмеча, Адейеми (Ройс, 81) - Фюллькруг (Мукоко, 87).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ласселс, Холл (Альмирон, 46) - Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Майли, 81) - Ливраменто, Жоэлинтон, Уилсон (Гордон, 46).

Предупреждения: Холл, 9

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