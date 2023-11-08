Милан - ПСЖ 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.11.2023

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Милан дома переиграл ПСЖ (2:1).

Французский гранд быстро вышел вперед благодаря голу Шкриньяра.

"Россонери" через несколько минут отыгрались после гола через себя от Леау.

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После перерыва Милан забил второй, а автором гола стал Жиру.

Примечательно, что в конце ПСЖ устроил штурм ворот соперник, но мог лишь пропустить после действий Оливье, Леау, Лофтус-Чика и других.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Милан - ПСЖ в четвертом туре Лиги чемпионов:

Милан - ПСЖ 2:1

Голы: Леау, 12, Жиру, 50 - Шкриньяр, 9.

Милан: Меньян - Калабрия, Тиау, Томори, Т. Эрнандес - Лофтус-Чик, Муса (Крунич, 84), Рейндерс - Пулишич (Флоренци, 90+2), Жиру, Леау (Окафор, 84).

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриньяр (Барколя, 89), Л. Эрнандес (Мукиэле, 64) - Заир-Эмри, Угарте (Руис, 60), Витинья (Ли Кан Ин, 60) - Дембеле, Коло Муани (Рамуш, 60), Мбаппе.

Предупреждения: Муса - Витинья, Коло Муани, Угарте, Л. Эрнандес, Шкриньяр.

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