Наполи - Унион 1:1: обзор матча и результат игры 08.11.2023

Неаполитанцы не смогли обыграть одного из аутсайдеров своей группы.

В среду, 8 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи принимал Унион из Берлина.

В первом тайме хозяева давили на ворота своего оппонента, переигрывая его всем статьям. Под занавес тайма все же оборона немецкой команды не выдержала и Маттео Политано открыл счет.

Во второй половине игры гости вышли на поле с мыслями о том, что необходимо забивать и данный настрой сработал. Давид Фофана удачно сыграл на добивании в штрафной площади, возобновив паритет.

Далее уже Наполи пришлось лететь стремглав в атаку. Хозяева сделали не один немало навал на чужие ворота, однако Унион все же смог удержать ничью.

Статистика матча Наполи - Унион четвертого тура Лиги чемпионов

Наполи - Унион 1:1

Голы: Политано, 39 - Фофана, 52

Ожидаемые голы (xG): 1,47 - 0,81

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 24 - 13

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 9 - 16

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Мариу Руй (Оливера, 77), Лоботка (Симеоне, 77), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Унион: Реннов, Юранович (Триммель, 64), Бонуччи, Йеккель, Диогу Лейте, Руссийон (Гозенс, 80), Хедира (Тузар, 70), Хаберер (Ааронсон, 79), Лаидуни (Крал, 70), Беккер, Фофана.

Предупреждения: Бонуччи (41), Йеккель (66), Тузар (75), Симеоне (89).

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