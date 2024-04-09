Лунин - в старте на матч против Ман Сити

Украинец будет защищать цвета Реала в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Сегодня, 9 апреля, в рамках первого поединка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов Реал дома примет Манчестер Сити.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с составом. Прогнозируемо в основе оказался Андрей Лунин, который отвоевал по ходу сезона место в воротах у Кепы Аррисабалаги, получив эту возможность в связи с травмами Тибо Куртуа.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди - Вальверде, Камавинга, Беллингем, Кроос - Винисиус Жуниор, Родриго

Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Начо, Модрич, Хоселу, Лукас Васкес, Себальйос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер

Манчестер Сити: Ортега - Стоунз, Аканджи, Диаш, Гвардиол - Родри - Силва, Фоден, Ковачич, Грилиш - Холанд.

Запасные: Эдерсон, Карсон, Доку, де Брюйне, Гомес, Нунеш, Сусохо, Льюис.

Матч Реала и Ман Сити стартует в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

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