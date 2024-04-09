iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - в старте на матч против Ман Сити

Украинец будет защищать цвета Реала в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Сегодня, 20:39
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Сегодня, 9 апреля, в рамках первого поединка четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов Реал дома примет Манчестер Сити.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с составом. Прогнозируемо в основе оказался Андрей Лунин, который отвоевал по ходу сезона место в воротах у Кепы Аррисабалаги, получив эту возможность в связи с травмами Тибо Куртуа.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди - Вальверде, Камавинга, Беллингем, Кроос - Винисиус Жуниор, Родриго

Запасные: Кепа, Фран, Милитао, Начо, Модрич, Хоселу, Лукас Васкес, Себальйос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер

Манчестер Сити: Ортега - Стоунз, Аканджи, Диаш, Гвардиол - Родри - Силва, Фоден, Ковачич, Грилиш - Холанд.

Запасные: Эдерсон, Карсон, Доку, де Брюйне, Гомес, Нунеш, Сусохо, Льюис.

Матч Реала и Ман Сити стартует в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

Статьи по теме

Защитник Реала поделился планом на игру против Ман Сити Защитник Реала поделился планом на игру против Ман Сити
Семейный отдых: Лунин с женой и маленьким сыном посетили одно из любимых мест Семейный отдых: Лунин с женой и маленьким сыном посетили одно из любимых мест
Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала
Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала Середняк Ла Лиги намерен арендовать игрока Реала
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:12
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Украина21:59
Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024
Европа21:45
Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым
Европа21:15
Зинченко - в запасе на игру против Баварии
Бокс20:59
"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком
Лига Чемпионов20:39
Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Украина20:34
Упущенное Днепром-1 преимущество и камбэк Зари в обзоре матча УПЛ
Другие страны20:05
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Украина19:52
Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025
Европа19:30
Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK