iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Реалом и Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 18:00
Реал - Манчестер Сити / Getty Images
Реал - Манчестер Сити / Getty Images

Во вторник, 9 мая, в Мадриде пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором Реал будет принимать в гостях Манчестер Сити.

Команды повторят прошлогоднее противостояние, которое подарило фанатам весь спектр эмоций. Напомним, что тогда в первой игре "горожане" на своем поле победили со счетом 4:3, после чего в Испании до самого конца побеждали с минимальным счетом. Однако за считанные минуты "бланкос" перевернули ход встречи и вышли в финал.

Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Реал - Манчестер Сити

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Реал - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 9 мая и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В первом матче "королевский клуб" не сможет рассчитывать на Эдера Милитао, который перебрал желтых карточек. Также остается открытым вопрос относительно участия Луки Модрича.

Перед этой встречей Реал заметно поднял себе настроение, впервые за последние девять лет завоевав кубок Испании. Практически упустив шансы на победу в Ла Лиге, команда Карло Анчелотти наверняка пустит все силы на Лигу чемпионов.

То, в какой форме находится Манчестер Сити в последние несколько месяцев, поражает. Подопечные Пепа Гвардиолы не только отыграли отставание в чемпионате от Арсенала, но и вышли вперед, теперь являясь главным фаворитом на чемпионство.

Однако, как и раньше, в Лиге чемпионов "горожане" все так же страдают от своего мадридского криптонита. Разница лишь в том, что теперь в распоряжении Гвардиолы есть ультимативное оружие в лице Эрлинга Холанда. Возможно, именно его не хватало для успеха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид

Статьи по теме

Руни: Ман Сити станет лучшей командой в истории Англии, если возьмет Лигу чемпионов и АПЛ Руни: Ман Сити станет лучшей командой в истории Англии, если возьмет Лигу чемпионов и АПЛ
Хавбек Ман Сити: Мы уважаем Реал, но не боимся его Хавбек Ман Сити: Мы уважаем Реал, но не боимся его
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Арсенал в непростом матче разобрался с Ньюкаслом Арсенал в непростом матче разобрался с Ньюкаслом
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:01
Арсенал в непростом матче разобрался с Ньюкаслом
Европа20:53
Гол Осимхена принес Наполи победу над Фиорентиной
Европа20:25
Боруссия Дортмунд уничтожила на своем поле Вольфсбург
Формула 120:03
Глава Астон Мартин взял на себя ответственность за провал Стролла
НБА19:55
Уэстбрук стал объектом насмешки во время трансляции UFC
Европа19:51
Руни: Ман Сити станет лучшей командой в истории Англии, если возьмет Лигу чемпионов и АПЛ
Европа19:32
Спалетти может покинуть Наполи
Европа19:28
Бускетс официально выступит с заявлением о своем будущем после победы в Ла Лиге
Формула 119:23
Ферстаппен рассказал, на что рассчитывает в Майами
Европа19:21
Компани подписал новый долгосрочный контракт с Бернли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK