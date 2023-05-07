Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Реалом и Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.

Во вторник, 9 мая, в Мадриде пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором Реал будет принимать в гостях Манчестер Сити.

Команды повторят прошлогоднее противостояние, которое подарило фанатам весь спектр эмоций. Напомним, что тогда в первой игре "горожане" на своем поле победили со счетом 4:3, после чего в Испании до самого конца побеждали с минимальным счетом. Однако за считанные минуты "бланкос" перевернули ход встречи и вышли в финал.

Поединок пройдет в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Реал - Манчестер Сити

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн трансляция поединка. Трансляция матча Реал - Манчестер Сити будет доступна в этой новости 9 мая и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В первом матче "королевский клуб" не сможет рассчитывать на Эдера Милитао, который перебрал желтых карточек. Также остается открытым вопрос относительно участия Луки Модрича.

Перед этой встречей Реал заметно поднял себе настроение, впервые за последние девять лет завоевав кубок Испании. Практически упустив шансы на победу в Ла Лиге, команда Карло Анчелотти наверняка пустит все силы на Лигу чемпионов.

То, в какой форме находится Манчестер Сити в последние несколько месяцев, поражает. Подопечные Пепа Гвардиолы не только отыграли отставание в чемпионате от Арсенала, но и вышли вперед, теперь являясь главным фаворитом на чемпионство.

Однако, как и раньше, в Лиге чемпионов "горожане" все так же страдают от своего мадридского криптонита. Разница лишь в том, что теперь в распоряжении Гвардиолы есть ультимативное оружие в лице Эрлинга Холанда. Возможно, именно его не хватало для успеха.