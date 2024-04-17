Боруссия Д - Атлетико 4:2 видео голов и лучших моментов матча 16.04.2024

Во вторник, 16 апреля, дортмундская Боруссия встречалась на своем поле с мадридским Атлетико в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок завершился победой испанской команды со счетом 2:1.

Во втором матче Боруссия ближе к концу первого тайма обеспечила себе преимущество в два мяча стараниями Юлиана Брандта и Иана Маатсена, но во второй половине встречи Атлетико удалось сравнять счет благодаря автоголу Матса Хуммельса и результативному удару Анхеля Корреа.

Тем не менее дортмундцы вскоре все же смогли сделать нужную разницу в два мяча, когда с интервалом в три минуты отличились Никлас Фюлькруг и Марсель Забитцер, установив окончательный результат.

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В полуфинале Лиги чемпионов Боруссия Д сыграет с ПСЖ, который прошел Барселону.

Вашему вниманию видео всех голов матча Боруссия Д - Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов:

Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид 4:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Брандт, 34, Маатсен, 39, Фюлькруг, 71, Забитцер, 74 - Хуммельс (аг), 49, Корреа, 64

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Забитцер, Джан - Санчо (Озджан, 86), Брандт (Ройс, 90), Адееми (Байно-Гиттенс, 66) - Фюлькруг

Атлетико: Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Молина (Барриос, 46), Льоренте, Коке, Де Пауль (Сауль, 84), Аспиликуэта (Рикельме, 46) - Мората (Корреа, 46), Гризманн

Предупреждения: Рьерсон - Аспиликуэта.

Источник: MEGOGO

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