Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов

Немец рассчитывает на футболиста, который восстановился к матчу с Реалом.

Во вторник, 30 апреля, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Реал.

Главный тренер немцев Томас Тухель заявил, что вингер команды Серж Гнабри забьет.

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"Это произойдет, говорю вам, это произойдет. Я не знаю, откуда я знаю и почему. Но это произойдет, вот увидите. Серж Гнабри завтра забьет", – приводит слова Тухеля Kicker.

Напомним, что Гнабри недавно восстановился после разрыва мышечного волокна бедра.

В текущем сезоне он провел за Баварию лишь 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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