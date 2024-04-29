Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов
Во вторник, 30 апреля, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Реал.
Главный тренер немцев Томас Тухель заявил, что вингер команды Серж Гнабри забьет.
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"Это произойдет, говорю вам, это произойдет. Я не знаю, откуда я знаю и почему. Но это произойдет, вот увидите. Серж Гнабри завтра забьет", – приводит слова Тухеля Kicker.
Напомним, что Гнабри недавно восстановился после разрыва мышечного волокна бедра.
В текущем сезоне он провел за Баварию лишь 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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