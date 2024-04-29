Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов

ISPORT рассказывает, кто выйдет на поле у "сливочных" в первом полуфинале турнира.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют мюнхенская Бавария и мадридский Реал.

Подопечные главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти сотворили сенсацию, пройдя Манчестер Сити по итогу серии пенальти в четвертьфинале.

Сейчас им предстоит сыграть с Баварией, которая впервые с 2012 года не сумела выиграть национальный чемпионат.

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Ориентировочный состав Реала на матч с Баварией

Схема: 4-1-2-1-2

Вратарь: Андрей Лунин - украинец стал героем оветной встречи с Сити, но затем провалился в поединке с Барселоной (3:2). Анчелотти дал ему отдохнуть в игре с Сосьедадом (1:0), так что сейчас Андрей должен быть в 100% готовности.

Правый защитник: Лукас Васкес - испанец идеально отыграл против Барселоны, а сейчас сыграет с Баварией, ведь у Дани Карвахаля дисквалификация.

Центральные защитники: Начо и Антонио Рюдигер - испанец в последних играх выходит в старте, а в способностях Рюдигера точно сомневаться не нужно, ведь сейчас он один из лучших в мире на своей позиции.

Левый защитник: Ферлан Менди - пропустил последние игры "сливочных", но в обойму точно должен вернуться.

Опорный полузащитник: Эдуардо Камавинга - с Сосьедадом он отыграл на позиции левого защитника, но с Баварией вернется на свое место.

Центральные полузащитники: Тони Кроос и Федерико Вальверде - бетонный центр Реала, который является неизменным в важных играх.

Атакующий полузащитник: Джуд Беллингем - англичанин проявил свое бомбардирское чутье, забив Барселоне на последних минутах. Нет сомнений, что выйдет с первых минут.

Нападающие: Родриго и Винисиус Жуниор - бразильский дуэт будет на скорости взламывать защиту Баварии, учитывая в ней определенные проблемы.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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