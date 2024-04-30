"Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале

Хавбек Реала Федерико Вальверде поделился мыслями о лидере Баварии Джамале Мусиале накануне очного противостояния в Лиге Чемпионов.

По словам уругвайца, Мусиала является одним из самых талантливых игроков новой эры футбола.

"Его трудно остановить. Он очень молод, но уже достиг многого. К нему надо относиться с уважением. Надеюсь, мы остановим его и сыграем лучше соперника.

Это игрок, с именем которого будут связывать новую эру", - сказал Вальверде.

Отметим, что матч Бавария - Реал состоится уже сегодня в 22:00.

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