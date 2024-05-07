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Лунин или Куртуа? Анчелотти рассказал, кто сыграет в ответном матче с Баварией

"Папа Карло" не планирует экспериментировать.
Сегодня, 16:22
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов завтра, 8 мая, состоится ответный матч Реал - Бавария.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции закрыл вратарский вопрос, заявив, что, против мюнхенцев сыграет Андрей Лунин.

"Куртуа хорошо сыграл против Кадиса, но ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Завтра в воротах сыграет Андрей Лунин", - заявил итальянский специалист.

Отметим, что матч Реал - Бавария начнется завтра, 8 мая, в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин

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