Лунин или Куртуа? Анчелотти рассказал, кто сыграет в ответном матче с Баварией
"Папа Карло" не планирует экспериментировать.
В рамках полуфинала Лиги Чемпионов завтра, 8 мая, состоится ответный матч Реал - Бавария.
Наставник «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции закрыл вратарский вопрос, заявив, что, против мюнхенцев сыграет Андрей Лунин.
"Куртуа хорошо сыграл против Кадиса, но ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму. Завтра в воротах сыграет Андрей Лунин", - заявил итальянский специалист.
Отметим, что матч Реал - Бавария начнется завтра, 8 мая, в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.
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