Четыре игрока Реала повторили рекорд по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов

Интересно, что ранее он принадлежал другой легенде "сливочных".

В рамках финала Лиги чемпионов Реал на Уэмбли переиграл Боруссию Дортмунд.

Для нескольких игроков мадридцев, а именно для Тони Крооса, Начо Фернандеса, Дани Карвахаля и Луки Модрича этот трофей стал шестым кубком ЛЧ в карьере. Таким образом, они повторили рекорд по количеству завоеванных кубков Лиги чемпионов, который ранее единолично принадлежал другой легенде «сливочных» Пако Хенто.

Стоит отметить, что Кроос свой первый «ушастый» трофей выиграл еще в составе Баварии, победив тоже Боруссию и тоже на Уэмбли в сезоне-2012/13.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер гарантировал себе участие в основной стадии Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

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