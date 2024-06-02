Четыре игрока Реала повторили рекорд по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов
Интересно, что ранее он принадлежал другой легенде "сливочных".
В рамках финала Лиги чемпионов Реал на Уэмбли переиграл Боруссию Дортмунд.
Для нескольких игроков мадридцев, а именно для Тони Крооса, Начо Фернандеса, Дани Карвахаля и Луки Модрича этот трофей стал шестым кубком ЛЧ в карьере. Таким образом, они повторили рекорд по количеству завоеванных кубков Лиги чемпионов, который ранее единолично принадлежал другой легенде «сливочных» Пако Хенто.
Стоит отметить, что Кроос свой первый «ушастый» трофей выиграл еще в составе Баварии, победив тоже Боруссию и тоже на Уэмбли в сезоне-2012/13.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер гарантировал себе участие в основной стадии Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
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