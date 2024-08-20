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Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов

Олександр Пихаленок рассказал о своих целях и планах в киевском Динамо.
Сегодня, 10:20
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев

Уже в эту среду, 21 августа, киевское Динамо сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга.

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Пожилой новичок "бело-синих" Александр Пихаленок, рассказал о своих самых больших целях в составе Динамо и заявил, что уже успешно адаптировался в коллективе:

"В команде очень классный коллектив, меня ребята хорошо приняли. Тоже сам тренерский штаб, руководство. Очень спасибо за это. Партнеры достаточно высокого уровня, мы готовимся, тренерский штаб подсказывает и разбираем каждого соперника, поэтому нет никаких проблем.

Конечно, хочется вернуться в сборную, но решать это главному тренеру. Для себя и команды ставим цели выиграть кубок и чемпионство, тоже очень хочется попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Это моя личная мечта и мечта ребят в команде", - цитирует Пихаленка Telegram-канал Днепрянин.

Напомним, первый матч между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян. Игра стартует завтра, 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

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