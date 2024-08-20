Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов

Уже в эту среду, 21 августа, киевское Динамо сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга.

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Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, сделав неожиданный прогноз на предстоящий матч:

"Жду, что в Австрии Зальцбург будет точно играть первым номером. Выездной матч предсказать труднее. У них очень квалифицированный тренер и, возможно, он предпочтет не прессинговать высоко, не встречать на чужой части поля, а делать это в центре поля."

У них такой менталитет, как условно у Шахтера в Украине. Команда обязана играть в Лиге чемпионов, и они всегда ставят перед собой максимальные цели. Возможно, это не равно давлению, но такую ​​цель они точно преследуют.

Не скажу, что у них невероятные болельщики, ведь клуб относительно новый. У Рапида, Штурма и Ласка болельщики сильнее, ярче и громче. Дома Зальцбург играет уверенно, но не думаю, что их фанаты могут помешать Динамо. Допускаю, что в Шотландии у Рейнджерс было гораздо больше фанатов и они были громче, чем будет в Зальцбурге", - цитирует Таловерова портал Украинский футбол.

Напомним, первый матч между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян. Игра стартует завтра, 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

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