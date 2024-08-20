iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов

Максим Таловеров, который ныне выступает за австрийский ЛАСК, рассказал о сильных сторонах Зальцбурга.
Сегодня, 09:22
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Уже в эту среду, 21 августа, киевское Динамо сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга.

Читай также: "Важно": тренер Зальцбурга высказался о матчах с Динамо в Лиге чемпионов

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, сделав неожиданный прогноз на предстоящий матч:

"Жду, что в Австрии Зальцбург будет точно играть первым номером. Выездной матч предсказать труднее. У них очень квалифицированный тренер и, возможно, он предпочтет не прессинговать высоко, не встречать на чужой части поля, а делать это в центре поля."

У них такой менталитет, как условно у Шахтера в Украине. Команда обязана играть в Лиге чемпионов, и они всегда ставят перед собой максимальные цели. Возможно, это не равно давлению, но такую ​​цель они точно преследуют.

Не скажу, что у них невероятные болельщики, ведь клуб относительно новый. У Рапида, Штурма и Ласка болельщики сильнее, ярче и громче. Дома Зальцбург играет уверенно, но не думаю, что их фанаты могут помешать Динамо. Допускаю, что в Шотландии у Рейнджерс было гораздо больше фанатов и они были громче, чем будет в Зальцбурге", - цитирует Таловерова портал Украинский футбол.

Напомним, первый матч между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян. Игра стартует завтра, 21 августа в 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк динамо киев Максим Таловеров ФК Зальцбург

Статьи по теме

Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов
Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный
Ванат оценил перспективы Динамо в матче с Зальцбургом, прокомментировав победу над Карпатами в УПЛ Ванат оценил перспективы Динамо в матче с Зальцбургом, прокомментировав победу над Карпатами в УПЛ
Симеоне сообщил об уходе звезды Атлетико - футболист продолжит карьеру в АПЛ Симеоне сообщил об уходе звезды Атлетико - футболист продолжит карьеру в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа11:23
Симеоне сообщил об уходе звезды Атлетико - футболист продолжит карьеру в АПЛ
Европа11:10
Супруга Довбика показала, как дочь следила за дебютом украинца в составе Ромы
Европа10:52
Бывший игрок Манчестер Юнайтед оценил тренерские способности Роналду: Однажды вернется в МЮ
Теннис10:40
Калинина проиграла на старте турнира в Монтеррее
Бокс10:22
Богачук может вернуться на ринг в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Лига Чемпионов10:20
Пихаленок - о матче с Зальцбургом: Очень хочется попасть в Лигу чемпионов
Теннис09:57
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
Футбол09:52
Лидер ЛНЗ получил серьезную травму - известны приблизительные сроки восстановления футболиста
Теннис09:37
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
Лига Чемпионов09:22
Защитник сборной Украины – о перспективах Динамо в матче с Зальцбургом: Австрийцы обязаны играть в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK