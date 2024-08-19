"Важно": тренер Зальцбурга высказался о матчах с Динамо в Лиге чемпионов

Главный тренер Зальцбурга Пепейн Лейндерс высказался о противостоянии с Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Специалист заявил, что он рад текущей форме своей команды, а также тому, что удалось перенести поединок в национальном чемпионате.

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"До матча с ЛАСКом в чемпионате мы даже не думали про Динамо. Но нас ждут два финальных матча, и первый из них – на выезде. Моя команда за последние матчи заслуживает только комплименты, потому что мы играем каждый третий день и продолжаем побеждать.

Это ключевая неделя для нас, но мне важно, что ответный матч с Динамо пройдет на нашем поле. Это очень хорошо. Учитывая график, мы рады, что перенесли матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов", - приводит слова тренера Kicker.

Первый матч Динамо - Зальцбург состоится в среду, 21 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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