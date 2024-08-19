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РБ Зальцбург более чем в два раза дороже Динамо: трансферное сравнение команд

ISPORT рассказывает о стоимости и трансферах соперников по матчу Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:40

В среду, 21 августа, киевское Динамо сразиться с РБ Зальцбургом за выход в Лигу чемпионов. Спустя неделю также запланирован и ответный матч.

Накануне этого противостояния ISPORT.UA решил сравнить составы обоих команд.

Интересно, что клубы ни разу не пересекались на трансферном рынке, хотя австрийский клуб любит скупать перспективных игроков из европейских лиг вне топ-5. Даже успели провернуть сделку с Шахтером.

Трансферы РБ Зальцбург

Входящие

Этим летом РБ Зальцбург был далеко не так активен на трансферном рынке, как обычно. У клуба всего три входящих трансфера с учетом игрока, вернувшегося из аренды.

В первую очередь "быки"за 1 млн евро арендовали у своей старшей команды 33-летнего вратаря Яниса Бласвиха, который будет первым номером и капитаном команды в текущем сезоне.

Яніс Бласвіх
Яніс Бласвіх / Источник: Getty Images

Второй трансфер чуть более интересный - у Санфречче Хиросима клуб подписал 24-летнего опорника Такуму Кавамуру. Японец в прошлом сезоне провел лишь 15 матчей, в которых помог своей команде тремя голами.

Исходящие

Зато клуб продал ряд игроков основного состава. Главный трансфер - переход Страхиньи Павловича в Милан. Также был продан основной хавбек Лука Сучич, который немало помог в прошлом сезоне команде результативными действиями.

Страхінья Павлович
Страхінья Павлович / Источник: Getty Images

Также РБ Зальцбург покинул молодой Аманква Форсон, проведший в прошлом сезоне 29 матчей. И еще ряд игроков, как не оправдаших надежды, так и все еще обладающих неким потенциалом, ушли из клуба в аренды или свободными агентами.

Сравнение составов

Если сравнивать состав австрийского клуба с украинским, то игроки РБ Зальцбург суммарно более чем в два раза дороже игроков киевлян.

Трансфермаркт оценивает состав РБ Зальцбург в 177,3 млн евро. Самыми дорогими игроками являются Карим Конате (25 млн евро), Оскар Глух (25 млн евро),Амар Дедич (20 млн евро) и Мауриц Кьяергаард (13 млн евро).

В то время как в составе Динамо самыми дорогими игроками являются Владислав Ванат (10 млн евро), Николай Шапаренко (9 млн евро), Георгий Бущан (7 млн евро) и Виталий Буяльский (5 млн евро). Суммарно состав киевлян оценивается в 76,7 млн евро.

Другие интересные факты о составах клубов:

  • в составе РБ Зальцбург более чем в восемь раз больше легионеров, чем у Динамо (26 против 3)
  • кроме того, легионеры в Зальцбурге составляют более 88% от всего состава клуба
  • средний возраст игроков меньше у австрийского клуба (22,1 против 24,4)
  • этим летом клуб возглавил бывший ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс

Также напомним, что на нашем сайте доступен прогноз предстоящего поединка, а также онлайн трансляция.

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