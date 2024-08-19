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Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 21.08.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча киевского клуба в еврокубковом отборе.
Сегодня, 13:25
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча / Getty Images

В среду, 21 августа, киевское Динамо встретится с австрийским Зальцбургом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В нынешнем отборе главного европейского клубного турнира "бело-синие" уже уверенно одолели Партизан, дважды разгромив сербского оппонента (6:2, 3:0), а также прошли шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0). Австрийский соперник киевлян в квалификации обыграл нидерландский Твенте (2:1, 3:3).

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Первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов Динамо - Зальцбург, который будет номинально домашним для киевлян, состоится в польском городе Люблин на Люблин Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо Киев

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Зальцбург

Трансляция матча Динамо - Зальцбург будет доступна в этой новости 21 августа и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан официальным транслятором еврокубков сервисом MEGOGO.

Для Динамо и Зальцбурга предстоящие поединки в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов станут первой очной встречей на международной арене.

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Ответный матч между "бело-синими" и "красными быками" состоится в Австрии во вторник, 27 августа.

Победитель противостояния Динамо - Зальцбург выйдет в основную стадию Лиги чемпионов - Фазу лиги. Проигравший продолжит путь в еврокубках в Лиге Европы.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на первый матч Динамо - Зальцбург.

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