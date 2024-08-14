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Динамо не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, потому что его просто не существует: что будет дальше в еврокубках?

ISPORT рассказывает, какая участь может ждать киевлян в еврокубках.
Сегодня, 09:55
Getty Images
Getty Images

Накануне киевское Динамо очень порадовало своих фанатов выездной
победой над шотландским Рейнджерсом, которая вывела их в последний, плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

Раньше мы бы говорили, что Динамо остался один шаг к выходу в групповой этап ЛЧ, но теперь это немного другая история.

Источник: Getty Images

Новый формат Лиги чемпионов

Начиная с нынешнего сезона главный еврокубок, а также и Лига Европы и Лига конференций меняются почти до неузнаваемости.

Теперь в турнире будут принимать участие 36 команд, которые не будут разделены на группы, а будут находиться все в одной турнирной таблице, или же в одной лиге. УЕФА официально называет эту стадию "Фазой Лиги", поэтому, пожалуй, пора всем перенастраиваться на новое название, хотя многие наши читатели все же этому не очень рады.

Теперь каждая команда проведет гарантированно по восемь матчей (в Лиге конференций – 6), при этом каждый из них будет против разных оппонентов.

Какие шансы у Динамо?

Источник: Getty Images

Киевляне еще перед противостоянием с Рейнджерсом гарантировали себе еврокубковую осень. В случае поражения они бы просто "опускались" в основную стадию Лиги Европы, как это и сделал шотландский клуб.

То же ожидает команду Шовковского, если она не сможет одолеть австрийский Зальцбург.

Ну и конечно, в случае победы над "крылатыми быками" Динамо станет участником исторического первого розыгрыша новоформатной Лиги чемпионов, где Украину уже точно представит Шахтер.

Интересно, что Динамо может быть сеяным либо в третьей (для этого НЕОБХОДИМО проходить самим и надеяться, чтобы прошел Миттьюланд), либо в четвертой корзине. Такой большой разницы, как это было раньше, здесь нет. Просто из "твоей" корзины будешь иметь на одного потенциального соперника меньше.

Источник: Getty Images

Как это будет смотреться?

Уже в конце августа состоится жеребьевка, которая пройдет по новой схеме, с помощью компьютера, подбирающего соперников клубам.

Конечно, во время жребия будет несколько правил. Так, если Динамо и выйдет в Фазу Лиги, оно не сможет сыграть против Шахтера, ведь такой запрет на поединки против команд из одной страны действует и дальше.

Кроме того, нельзя будет встретиться с более чем двумя клубами из одной страны, то есть теоретически сыграть с Сити, Ливерпулем и Арсеналом не получится.

Давайте приведем пример для Шахтера.

"Горняки" будут сеяными во второй корзине и сыграют два матча против кого-то из соседей по корзине (Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, Милан). Из остальных трех корзин будут выбраны еще по два оппонента из каждой.

Источник: Getty Images

Теоретически календарь Шахтера в Лиге чемпионов может выглядеть следующим образом:

  • Реал Мадрид (дома) – корзина №1
  • Селтик (на выезде) – корзина №3
  • Штутгарт (дома) – корзина №4
  • Ювентус (на выезде) – корзина №2
  • Бенфика (дома) – корзина №2
  • ПСЖ (на выезде) – корзина №1
  • Штур Грац (дома) – корзина №4
  • Фейенорд (на выезде) – корзина №3

Каждая команда будет зарабатывать очки по стандартной схеме, а в конце розыгрыша Фазы Лиги подведется итоговая таблица. Восемь лучших команд выйдут в плей-офф, 16 следующих сыграют раунд плей-ин, где определят еще восемь участников 1/8 финала.

Команды, которые займут места с 25 по 36, вылетят из турнира (то ли ЛЧ, то ли ЛЕ) и не смогут "опуститься" в более слабый еврокубок, как это было раньше.

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