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Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

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Сегодня, 07:25
Рейнджерс - Динамо / ФК Динамо Киев
Рейнджерс - Динамо / ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 августа, в Глазго в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сошлись Рейнджерс и Динамо.

Подопечным Александра Шовковского удалось победить и пройти в следующий раунд отбора.

В концовке встречи в составе Динамо голами отличились Александр Пихаленок и Назар Волошин.

В следующем раунде киевляне сыграют против Зальцбурга из Австрии.

Видео голов и обзор матча Рейнджерс - Динамо:

Рейнджерс - Динамо 0:2 (по сумме двух матчей 1:3)
Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84.

Рейнджерс: Батленд - Тавернье, Проппер, Суттар, Йылмаз (Дэвис, 77) - Диоманде (Стерлинг, 68), Беррон, МакКосленд (Черны, 46), Лоуренс (Матондо, 85), Жефте - Дессер.

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Буяльский (Пихаленок, 75), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 90) - Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат, Кабаев (Биловар, 90) (Брагару, 75).

Предупреждения: Жефте, Диоманде.

Удаление: Жефте, 51 (Рейнджерс, вторая желтая карточка).

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Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Рейнджерс - Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

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