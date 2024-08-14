Динамо - Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 21.08.2024
В среду, 21 августа, Динамо будет принимать Зальцбург в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
На предыдущих стадиях отбора турнира "бело-синие" разобрались с Партизаном, дважды разгромив сербского соперника (6:2, 3:0), а также прошли шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0). Австрийская команда в третьем раунде квалификации одолела нидерландский Твенте (2:1, 3:3).
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Первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине на Люблин Арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо - Зальцбург
В первом поединке эксперты не выделяют очевидного фаворита, не отдавая явного предпочтения одной из команд.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зальцбург
- Победа Динамо - 2.61
- Ничья - 3.40
- Победа Зальцбурга - 2.63
На выход "бело-синих" в основную стадию Лиги чемпионов, Фазу лиги, по итогам двухматчевого противостояния можно поставить с коэффициентом 2.39, а общий успех "красных быков" оценивается в 1.56.
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Статистика противостояния Динамо и Зальцбурга
Будущее противостояние Динамо и Зальцбурга в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет для украинского и австрийского клубов первой встречей на международной арене.
Напомним, что победитель в паре Динамо - Зальцбург выйдет в основную стадию Лиги чемпионов - Фазу лиги. Проигравший продолжит путь в еврокубках на аналогичном этапе, но в Лиге Европы.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Зальцбург.
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