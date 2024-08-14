Динамо - Зальцбург: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 21.08.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче раунда плей-офф отбора главного еврокубка.

В среду, 21 августа, Динамо будет принимать Зальцбург в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На предыдущих стадиях отбора турнира "бело-синие" разобрались с Партизаном, дважды разгромив сербского соперника (6:2, 3:0), а также прошли шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0). Австрийская команда в третьем раунде квалификации одолела нидерландский Твенте (2:1, 3:3).

Читай также: Динамо голами за две минуты обыграло Рейнджерс и прошло в следующий раунд Лиги чемпионов

Первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов между Динамо и Зальцбургом будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине на Люблин Арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо Киев

Коэффициент и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов Динамо - Зальцбург

В первом поединке эксперты не выделяют очевидного фаворита, не отдавая явного предпочтения одной из команд.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зальцбург

Победа Динамо - 2.61

- 2.61 Ничья - 3.40

- 3.40 Победа Зальцбурга - 2.63

На выход "бело-синих" в основную стадию Лиги чемпионов, Фазу лиги, по итогам двухматчевого противостояния можно поставить с коэффициентом 2.39, а общий успех "красных быков" оценивается в 1.56.

Читай также: Динамо не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, потому что его просто не существует: что будет дальше в еврокубках?

Статистика противостояния Динамо и Зальцбурга

Будущее противостояние Динамо и Зальцбурга в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет для украинского и австрийского клубов первой встречей на международной арене.

Напомним, что победитель в паре Динамо - Зальцбург выйдет в основную стадию Лиги чемпионов - Фазу лиги. Проигравший продолжит путь в еврокубках на аналогичном этапе, но в Лиге Европы.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Зальцбург.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!