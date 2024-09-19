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Вингер Боруссии Дортмунд стал вторым самым молодым игроком с дублем в Лиге чемпионов

Джейми Гиттенс почти побил рекорд Давида Трезеге.
Сегодня, 00:29
Джейми Гиттенс / Getty Images
Джейми Гиттенс / Getty Images

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд разгромила Брюгге.

Дублем в этом поединке отметился англичанин Джейми Гиттенс, который вышел на замену во втором тайме.

Вингер стал вторым самым молодым игроком с дублем в главном еврокубке в возрасте 20 лет и 41 дней.

Гиттенса лишь на 34 дня опережает Давид Трезеге, который забил Льерсу в возрасте 20 лет и 7 дней в 1997 году, играя за Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Боруссия Дортмунд

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