Вингер Боруссии Дортмунд стал вторым самым молодым игроком с дублем в Лиге чемпионов

В рамках первого тура обновленного формата Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд разгромила Брюгге.

Дублем в этом поединке отметился англичанин Джейми Гиттенс, который вышел на замену во втором тайме.

Вингер стал вторым самым молодым игроком с дублем в главном еврокубке в возрасте 20 лет и 41 дней.

Гиттенса лишь на 34 дня опережает Давид Трезеге, который забил Льерсу в возрасте 20 лет и 7 дней в 1997 году, играя за Монако.

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