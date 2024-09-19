iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мичел - о поражении Жироны в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов: Мы справились с заданием

Испанец считает, что его команда сыграла хорошо.
Сегодня, 14:21
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Жирона Виктора Цыганкова провела первый матч в Лиге чемпионов. Испанский клуб потерпел неприятное поражение в матче с ПСЖ, пропустив на последних минутах матча.

Читай также: Дикий фейл Гассаниги в обзоре матча ПСЖ - Жирона

Главный тренер Жироны Мичел подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Я думаю, что мы хорошо зарекомендовали себя. Мы – скромный клуб, это наше первое выступление в Лиге чемпионов и мы справились с заданием.

Эта игра послужит для нас уроком и шансом стать лучшими в будущем. ПСЖ играл лучше, особенно во втором тайме. Они оказывали на нас огромное давление, особенно благодаря фантастическому контрпрессингу Луиса Энрике.

Мы хорошо показали себя даже если у нас не было хороших моментов выиграть игру. Мы заслуживаем здесь. Я немного разочарован результатом, но мы это переживем.

Мы будем набирать очки понемногу. Я убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче", - цитирует специалиста УЕФА.

Напомним, следующий матч Жирона сыграет в Ла Лиге против Валенсии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мичел ФК Жирона

Статьи по теме

Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле в Испании - тренер Цыганкова может пойти на повышение
"Очень важен для нас": Мичел расхвалил Цыганкова после победы Жироны над Осасуной в Ла Лиге "Очень важен для нас": Мичел расхвалил Цыганкова после победы Жироны над Осасуной в Ла Лиге
Арсенал нацелился на звездного защитника Барселоны Арсенал нацелился на звездного защитника Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа15:20
Арсенал нацелился на звездного защитника Барселоны
Украина14:55
Шахтер снизил цену на Судакова после провального старта сезона
Киберспорт14:50
NaVi сыграют с россиянами Spirit в четвертьфинале ESL Pro League Season 20
Другие страны14:30
Легендарный Адриано анонсировал свой прощальный матч - он завершил карьеру в 2016 году
Лига Чемпионов14:21
Мичел - о поражении Жироны в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов: Мы справились с заданием
Бокс13:59
"Главный сюрприз на подходе": Дюбуа дерзко пригрозил Джошуа перед боем
Лига Чемпионов13:49
Звезда Интера хотел получить две футболки Холанда после матча Лиги чемпионов – реакция норвежца поразила сеть
ЧМ-202213:34
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на одну позицию после двух поражений в Лиге наций
Бокс13:05
Леннокс Льюис оценил шансы на проведение боя Джошуа - Фьюри
Европа13:02
"Забастовка возможна": звезда Реала возмущен увеличением количества матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK