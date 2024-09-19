Мичел - о поражении Жироны в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов: Мы справились с заданием

Испанец считает, что его команда сыграла хорошо.

Жирона Виктора Цыганкова провела первый матч в Лиге чемпионов. Испанский клуб потерпел неприятное поражение в матче с ПСЖ, пропустив на последних минутах матча.

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Главный тренер Жироны Мичел подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Я думаю, что мы хорошо зарекомендовали себя. Мы – скромный клуб, это наше первое выступление в Лиге чемпионов и мы справились с заданием.

Эта игра послужит для нас уроком и шансом стать лучшими в будущем. ПСЖ играл лучше, особенно во втором тайме. Они оказывали на нас огромное давление, особенно благодаря фантастическому контрпрессингу Луиса Энрике.

Мы хорошо показали себя даже если у нас не было хороших моментов выиграть игру. Мы заслуживаем здесь. Я немного разочарован результатом, но мы это переживем.

Мы будем набирать очки понемногу. Я убежден, что мы будем конкурентоспособны в каждом матче", - цитирует специалиста УЕФА.

Напомним, следующий матч Жирона сыграет в Ла Лиге против Валенсии.

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