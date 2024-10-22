Арсенал - Шахтер 1:0: обзор матча и результат игры 22.10.2024

Ближе к концу поединка "горняки" побежали отыгрываться, но было уже слишком поздно.

Во вторник, 22 октября, на Эмирейтс в рамках третьего тура основной части Лиги чемпионов прошел матч, в котором Шахтер гостил у Арсенала.

Большая часть поединка прошла по тому же сценарию, по которому развивались предыдущие игры при участии "горняков": украинцы практически все время оборонялись, надеясь на успешные контратаки.

Но их практически не было. Как не было и везения, иначе как объяснить то, каким образом "канониры" повели в счете?

На 29-й минуте Габриэл Мартинелли из пределов штрафной нанес удар в ближний угол. Мяч попал в штангу и отскочил вперед прямо в Дмитрия Ризныка, рикошетом от которого он влетел в сетку ворот "оранжево-черных".

После перерыва команда Микеля Артеты продолжила владеть инициативой, мало что позволяя создать своему сопернику. А ближе к концу встречи Арсенал получил возможность удвоить свое преимущество.

После просмотра повтора главный арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера за игру рукой Валерия Бондаря. Вот только это был звездный час Ризныка, который справился с этой проблемой, отразив ногой удар Леандро Троссара.

Это заметно воодушевило подопечных Марино Пушича, который побежали вырывать ничейный результат. К сожалению, несмотря на весь свой запал, украинский коллектив не смог этого сделать.

Шахтер потерпел поражение со счетом 0:1 и все так же остается не только без очков, но и без забитых голов. Следующим соперником донецкого клуба станет швейцарский Янг Бойз, матч с которым пройдет 6 ноября.

Статистика матча Арсенал - Шахтер третьего тура Лиги чемпионов

Арсенал - Шахтер 1:0

Гол: Ризнык, 29 (аг).

На 77-й минуте Леандро Троссар (Арсенал) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 0.67

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 7 - 10

Арсенал: Райя - Уайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 72) - Райс, Парти, Жезус (Стерлинг, 68), Троссар (Жоржиньо, 88), Мартинелли - Хаверц.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике - Крыськив, Зубков (Педриньо, 64), Бондаренко (Гомес, 87), Судаков, Эгиналду (Траоре, 84) - Сикан (Кевин, 64).

Предупреждения: Уайт, Мартинелли - Энрике.

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