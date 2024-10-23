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Арсенал - Шахтер 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 22.10.2024

Англо-украинское противостояние завершилось победой представителей Туманного Альбиона.
Сегодня, 01:05
Арсенал - Шахтер / Getty Images
Арсенал - Шахтер / Getty Images

В матче третьего тура Лиги чемпионов лондонский Арсенал обыграл донецкий Шахтер со счетом 1:0.

Единственный гол встречи оказался на счету голкипера украинского коллектива Дмитрия Ризныка, который не по своей воле отметился автоголом.

По ходу второго тайма он же спас свою команду от второго пропущенного гола, отразив пенальти, который вызвался исполнять Леандро Троссар.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Арсенал - Шахтер в Лиге чемпионов:

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Арсенал - Шахтер 1:0
Гол: Ризнык, 29 (аг).

На 77-й минуте Леандро Троссар (Арсенал) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 0.67
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 7 - 10

Арсенал:  Райя - Уайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 72) - Райс, Парти, Жезус (Стерлинг, 68), Троссар (Жоржиньо, 88), Мартинелли - Хаверц.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Энрике - Крыськив, Зубков (Педриньо, 64), Бондаренко (Гомес, 87), Судаков, Эгиналду (Траоре, 84) - Сикан (Кевин, 64).

Предупреждения: Уайт, Мартинелли - Энрике.

ИсточникMEGOGO

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Автогол и отбитый пенальти Ризныка в обзоре матча Арсенал - Шахтер
Автогол и отбитый пенальти Ризныка в обзоре матча Арсенал - Шахтер

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