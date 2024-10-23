Игрок Арсенала не смог выйти на поле в игре с Шахтером из-за серьги в ухе

Майлз Льюис-Скелли немного забыл о правилах футбола.

Матч третьего тура основной части Лиги чемпионов между Шахтером и Арсеналом завершился победой англичан со счетом 1:0.

Исход встречи решил автогол вратаря "горняков" Дмитрия Ризныка, который оказался заложником ситуации, не имея возможности повлиять на нее.

Но это был не единственный курьезный момент, который состоялся в данном поединке.

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За 20 минут до конца матча травму получил Риккардо Калафиори. Главный тренер Арсенала Микель Артета решил выпустить вместо итальянца Майлза Льюиса-Скелли.

Но появление 18-летнего англичанина на поле немного затянулось. Проблема заключалась в том, что футболист перед выходом на замену забыл вытащить серьгу из уха.

По этой причине арбитр не позволил ему выйти на поле, хотя Калафиори уже ушел в подтрибунное помещение.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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