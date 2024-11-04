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Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов

"Горняки" сыграют против Янг Бойз
Сегодня, 18:52
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

Уже в среду 6 ноября донецкий Шахтер сыграет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз. "Горняки" уже отправились в Германию, где и состоится поединок.

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"Германия ждет! Пора начинать путешествие на матч Лиги чемпионов", - пишет пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Шахтер набрал лишь одно очко в трех предыдущих матчах основного раунда Лиги чемпионов. "Горняки" сыграли вничью с Болоньей (0:0), проиграли Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1).

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и Янг Бойз состоится 6 ноября. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ФК Шахтер ФК Янг Бойз

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