Шахтер отправился в Германию на матч Лиги чемпионов
"Горняки" сыграют против Янг Бойз
Уже в среду 6 ноября донецкий Шахтер сыграет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз. "Горняки" уже отправились в Германию, где и состоится поединок.
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"Германия ждет! Пора начинать путешествие на матч Лиги чемпионов", - пишет пресс-служба клуба.
Стоит отметить, что Шахтер набрал лишь одно очко в трех предыдущих матчах основного раунда Лиги чемпионов. "Горняки" сыграли вничью с Болоньей (0:0), проиграли Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1).
Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и Янг Бойз состоится 6 ноября. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.
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