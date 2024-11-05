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Легенда Реала проводит юбилейный матч за клуб

Поединок против Милана стал выдающимся для Луки Модрича.
Вчера, 22:36
Винисиус Жуниор и Лука Модрич / Getty Images
Винисиус Жуниор и Лука Модрич / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Реал встречается с Миланом.

Для футболиста мадридцев Луки Модрича этот поединок стал знаменательным. Хорват проводит юбилейную игру в футболке «сливочных».

Полузащитник наиграл 550 матчей за Реал во всех турнирах, из них в Лиге чемпионов 123.

Модрич находится на 11-й строчке по количеству матчей за испанский гранд. От Пако Хенто, который идет на десятом месте его теперь отделяет всего одна игра, от Мичела, который занимает девятую строчку - семь матчей, от Хосе Антонио Камачо - 12 поединков.

Абсолютным рекордсменом по количеству матчей за Реал является Рауль Гонсалес, на счету которого 741 игра в мадридском клубе.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:1, забивали Винисиус Жуниор и Малик Тчау.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лука Модрич

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