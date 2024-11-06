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Шахтер с камбеком победил Янг Бойз в Лиге чемпионов

Победу "горнякам" принесли голы Зубкова и Судакова.
Вчера, 21:49
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Донецкий Шахтер одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В четвертом туре основного розыгрыша "горняки" минимально победили Янг Бойз (2:1).

Шахтер пропустил первым. На 28 минуте игры точным выстрелом отличился Имери, расстроив Дмитрия Ризныка, но "горняки" довольно быстро отыгрались - Александр Зубков сравнял счет, хорошо сыграв в штрафной соперника.

Потом "оранжево-черные" уже вышли вперед: Судаков обыгрался с Кевином и бильярдным ударом забил второй мяч в ворота швейцарцев. После перерыва команды создавали опасные моменты, но счет не изменился – 2:1 первая победа "горняков" в еврокубках этого сезона.

После четырех туров в основном розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер имеет в своем активе 4 турнирных пункта. "Горняки" сыграли вничью с Болоньей (0:0), проиграли Аталанте (3:0), Арсеналу (1:0) и одержали победу над Янг Бойз (2:1)

Читай также: Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Шахтер - Янг Бойз 2:1
Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 - Имери, 27

Шахтер: Потрошитель - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко (Степаненко, 90+2), Криськив (Франьич, 90+2), Судаков - Зубков, Эгиналду (Сикан, 68),

Янг Бойз: Келлер - Атекаме, Лаупер (Смит, 62), Бенито (Лакомы, 33), Блум - Малеш (Виржиньюс, 62), Угриныч, Ньяссе, Колли (Элия, 62) - Имери (Монтейру, 4.).

Предупреждение: Конопля - Блум, Атекаме, Ньяссе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янг Бойз Шахтер Донецк

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Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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